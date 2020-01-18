Üç aylar ne zaman? 2020 Ramazan ne zaman başlıyor 2020?

Üç aylar sonuncusu Ramazan ayıdır ve bu ay, Müslümanların oruçla geçirdiği zaman dilimidir. Bir aylık oruç ibadeti sonrası tüm İslam alemi Ramazan bayramını kutlar. Ramazan bayramı ne zaman? Üç aylar başlangıcı, üç aylar orucu ve daha fazlası haberimizde...

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ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç ayların ilki Receb ayı, ikincisi Şaban ayı ve üçüncüsü Ramazan ayıdır. Bu aylar içerisinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerini de barındırır.

Receb ayı, Kur'ân'ın hürmete layık gördüğü dört aydan biridir. Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Receb ayında oruç tutmanın, dua, tevbe ve istiğfarı çoğaltmanın, hayır-hasenatta bulunmanın faziletine dair hadis kitaplarında çeşitli rivayetler yer alır. Regaip ve Miraç kandilleri de bu ayda idrak edilir.

Şaban isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı, İslâmiyet'in ortaya çıktığı devirde Arapların bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir. "el-Mükerrem, el-muazzam, eş-şerîf" sıfatlarıyla da anılır. Şâban ayında Allah Rasûlü'nü (sas) sîreti ve sünneti ile birlikte tanıyarak ona bol bol salât u selam etmek buyrulmuştur.

Bir ay boyunca oruç tutulmasının yanı sıra Ramazan ayını asıl mübarek kılan,Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın nazil olmaya başlamasıdır. Bu nedenle bu aya "Kur'an Ay'ı" dendi.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Üç aylar, 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilirken, bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olarak yer aldı.

21 Mart'ta ise Miraç Kandili gerçekleşecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde; 2020 Ramazan ayının başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirtilmiştir. Böylece vatandaşlar, 23 Nisan gecesi ilk sahuru yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacaklar. 23 Mayıs Cumartesi akşamı Ramazan ayı son bulacak.