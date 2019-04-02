Kaynak: AA

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından hazırlanan "Üç Aylar ve Ramazan" dosyasını web sitesinden yayınladı. Dosyada üç aylarda Müslümanlar için dini, kültürel ve tarihi değeri hakkında bilgiler içeren 76 özel madde okuyucuların ilgisine sunuldu.2013 yılında 44 cilt olarak baskısı tamamlanan, ardından iki ek cildi yayımlanan ve 2014'ten itibaren ise internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açılan TDV İslam Ansiklopedisi, tam anlamıyla elektronik ansiklopedi olma yolunda ilerliyor.TDV İslam Ansiklopedisi, yeni internet sitesinde düzenli olarak çeşitli dosya konularını kullanıcı dostu tasarımlarla okuyucuların beğenisine sunmaya devam ediyor. Daha önce "Köprüler" ve "Hac ve Kurban" dosyalarının yayımlandığı sitede son olarak "Üç Aylar ve Ramazan" dosyasına yer verildi.TDV İslam Ansiklopedisi'nin web sitesi üzerinden yayınladığı dosyada, 76 ansiklopedi maddesini konularına göre tasnif edilmiş şekilde, özgün bir tasarımla okuyucuların dikkatine sundu.İSAM'dan yapılan açıklamada Regaib, Mirac, Berat ve Kadir geceleri ile üç ayların, bütün bir ay süren oruç ve teravih ibadetleriyle ramazan ayının İslam dünyasında her sene manevi bir iklimin hüküm sürdüğü bir dönem olduğu ifade edildi.Açıklamada hicri takvimin sırasıyla yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan receb, şaban ve ramazanın bütün İslam tarihi boyunca Müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Üç ayların manevi iklim ve coşkusunun yaşanmaya başladığı bu günlerde, okuyucuların bu mübarek aylarla ilgili olarak TDV İslam Ansiklopedisi'nde yer alan zengin bilgi içeriğini elektronik ansiklopedi ortamında bir arada görmelerine imkan tanımak ve zevkle okumalarını sağlamak amacıyla "Üç Aylar ve Ramazan" dosyası müstakil bir sayfa olarak hazırlandı. Hz. Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ve Allah katına çıkışını ifade eden mirac, receb ayının yirmi yedinci gecesi Müslümanlar tarafından kutlanır. Mirac hadisesinden Kur'an-ı Kerim'in İsra ve Necm surelerinde bahsedilmekte, ayrıca pek çok hadis-i şerifte bu özel yolculuk hakkında bilgi verilmektedir. Resul-i Ekrem'in bugüne ulaştığı kabul edilen ayak izlerinden (kadem-i şerif) bir tanesi, miracın başladığı nokta olan ve üzerinde daha sonra Kubbetü's-sahra'nin inşa edildiği kaya üzerinde tespit edilmiştir."Açıklamada ayrıca kullanıcıların, dosyaya islamansiklopedisi.org.tr adresi üzerinden ulaşabilecekleri kaydedildi.