Üç Aylara Doğru

Giresun
Müftüsü Muhittin Oral, üç aylar ve Regaib Kandili
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oral, mesajında, gün ve gecelerin ibadet, dua, Kur'an tilaveti ve iyiliklerle yaşanması gerektiğini belirtti.
İslam aleminin 7 Mart Perşembe gününü cumaya bağlayan gecenin, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların başlangıcının habercisi Regaib Kandili olduğunu kaydederek, "Recep, şaban ve ramazanı içinde bulunduran üç aylar Regaip gecesiyle başlar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi sağlayan Ramazan bayramıyla taçlanır." ifadesini kullandı.
Regaib gecesinin, üç aylar olarak bilinen ve manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığının habercisi olduğuna işaret eden Oral, şunları aktardı:
"Üç aylar vesilesiyle yalnızlıktan sıyrılarak başta ailelerimiz olmak üzere mahallelerimizde, semtlerimizde, beldelerimizde ve ülkemizin her köşesinde sevginin ve muhabbetin coşkusuyla birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirelim. Böylelikle bu coşku, heyecan ve imanın atmosferinde hiçbir fert yoksulluğu ve kimsesizliği hissetmesin."
Giresun, Regaib Kandili, Güncel
Kaynak: AA