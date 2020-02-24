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Üç aylara doğru

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla açıklama yaptı.

24.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:42Üç aylara doğru
İl Yardımcısı Mehmet İzci, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla açıklama yaptı.
İzci, müftülük binasında yaptığı açıklamada, önemli gün ve gecelerin ibadet ile geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Üç ayların kameri takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları olduğunu belirten, İzci, şunları kaydetti:
"Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine bir defa daha girmiş bulunmaktayız. Yarın üç ayların ilki olan Recep ayının birinci günüdür. Perşembe günü de Regaip Kandili'dir. Üç aylar, Allah'ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah'a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçididir. Üç aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Üç aylar, manevi kazanç elde edenlerin çokça görüldüğü anlardır."

Regaib Kandili, Kayseri, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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