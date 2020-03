"Üç aylarda eğitim için seferberlik başlatıyoruz"

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, üç aylarda eğitim için seferberlik ilan ettiklerini ifade ederek, "Dünya Helal Vakfı olarak Daru'l Halal Medresesi projemizle biz de bu seferberliğe vira diyoruz." dedi.Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, üç aylarda eğitim için seferberlik ilan ettiklerini ifade ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. GİMDES Başkanı Büyüközer, asırladır batının pençesinde inleyen İslam aleminin çektiği bu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi."Bu dava fedakarlık gerektiriyor"GİMDES Başkanı Büyüközer, "Bir asırdan beri batıl sistemlerin pençesinde inim inim inleyen İslam alemi, çektiği bu çile ve sıkıntıdan sonra beşeri nizamların hiçbir saadet ve huzur getirmediğini anlamış gözüküyor. Bugünün Müslümanı bu gerçekleri yakalamış olarak, İslama dönmenin önemini bir kez daha vurguluyor. Bir asırda, bu kokuşmuş ve çarpık nizamların insanlara mutluluk getiremediği, aksine insanları ızdırap, mutsuzluk ve sefalete sürüklediği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu tarihi dönüm noktasında Müslümanlar olarak bizler, meselenin şuuruna ermiş dava insanları olarak birtakım fedakarlıkları kendi nefsimize kabul ettirmek zorundayız." dedi."Allah'ın rızasını gözetlemek gerekiyor"Müslümanların yaptıkları her şeyde Allah'ın rızasını gözetlemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Müslüman kişi hayatının her anını imtihan bilmeli. Her şeyde Allah'ın rızasını nasıl kazanırım diye düşünmelidir. Kendimizin ve bizden yetişecek nesillerin başta güzel bir ebedi hayatı, sonrasında ise sağlıklı, huzurlu bir dünya hayatı için yaptıklarımızdan ve yapamadıklarımızdan mesulüz." ifadelerine yer verdi."2020 yılı seferberlik yılı ilan edildi"Dr. Büyüközer, sözlerini şöyle tamamladı: "Aslımıza, özümüze dönme vaktidir. Baştan aşağıya, iğneden ipliğe kadar yerli ve milli, hem de helal ve tayyib şartlarda, İslami ilimler ışığında, yaygın ve örgün, eğitim yapacak eğitim kurumlarımızın kurulması ve yürürlüğe sokulması seferberliğine, 2020 yılında başlamaya karar vermeliyiz. Bu seferberlik ana mekteplerden, meslek kazandıracak, bilimsel kariyer yaptıracak yüksek meslek mekteplerine kadar topyekun eğitim sistemimizi ihata edecektir. Kadim milli kültürümüzdeki adıyla bu sistemin adı 'medrese eğitim sistemi' olacaktır. Dünya Helal Vakfı olarak Daru'l Halal Medresesi projemizle biz de bu seferberliğe vira diyoruz. Bu konuda hemfikirsek bu fikri kuvveden fiile çıkarmak, kurumsal bir yapı oluşturmak için bizimle fikir paylaşımı yapmaya davet ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA