Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Üç Ayların Duası Nedir?

Üç aylar bugün itibari ile Regaip Kandili il başladı. Mübarek ayların geldiği bu dönemde vatandaşlar Üç aylarda yapılacak ibadetleri, okunacak duaları ve tesbihleri araştırmaya başladı. İşte, üç aylara dair her şey...

3 AYLARIN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Üç aylar Regaib Kandili ile başlıyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Receb Allah"ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır."buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor. Üç aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eriyor.

3 AYLAR ORUCU NEDİR?

Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir. Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

2019 YILI ÜÇ AYLAR MESAJLARI

"Allah'ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim.

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.

Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

"Ahir zaman kardeşlerimi özlüyorum!" demiştin ya… İşte o ahir zamandan sesleniyoruz sana Ya Rasülallah! Tek derdim "kardeşlerim" dediklerinden olabilmek… Bu günahkar ümmetinden razı olman… Üç Ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğimle…

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, "Receb Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.

Rahmetin ve bereketin yeryüzüne bolca indiği bu gün ve gecelerde dualarda buluşmak dileğiyle… Üç Aylarınız mübarek olsun.

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız kutlu olsun.

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah'ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Üç Aylarımız mübarek olsun.

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah'ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun

Kimi zaman tökezlemiş ve bazen de düşmüş ama pişmanlığını itiraf etmiş biz kullara Rahman-ı Rahîm'in rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarınızı tebrik ederim.

Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA'ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…

Recep ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan ise hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa onun karşılığını bulur. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğini pişman olanlardan olur. Üç aylarınız mübarek olsun.

Ya Rabbî! Her arzımıza bir talep yarat. Toplam faydamızı maksimum eyle. Ve bizi denge noktasından ayırma… Üç aylarınız mübarek olsun.

Az konuşmak imandan çok konuşmak nifaktandır. Rabbim üç aylar hürmetine bizi nifaktan muhafaza eylesin.

Mübarek Üç Aylar'ın yüzü görünmüş olup, bu mübarek ayları ve geceleri oruç ile, namaz ile, dua ile, Kur'an okuyarak süslemeyi RAMAZAN ayına ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Rabbim; Ben duamı ettim. Emanetim sendedir. Hüküm sende, Nasibim "OL!" emrindedir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.

Receb tevbe, Şaban muhabbet, Ramazan da Hakk'a kurbiyet ve vuslat ayıdır. Üç Aylarınız hakkınızda hayırlı ve mübarek olsun.

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Receb'in ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa "Allahümme salli ala Muhammed" diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa "ya Allah" diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "la ilahe illallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir.

Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid çekmeliyiz.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed

MÜBAREK "ÜÇ AYLAR" DUALARI

Bi'smi'llahi'r-rahmani'r-rahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab