27 Şubat 2019, 16:08
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Ölü Bulunan 3 Aylık Reyhan Bebeğin Annesi Serbest Bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gün önce 3 aylık Reyhan bebeğin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne serbest bırakıldı. Genç anne ev sahibinin elektrik saatini söktüğünü bu yüzden bebeğinin soğuktan ölmüş olabileceğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde üç aylık bebek, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, anne A.K. (24), yalnız yaşadığı Orta Mahallesi'ndeki evinde üç aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz şekilde yattığını görünce komşularından yardım istedi. Söz konusu adrese çağrılan polis ve 112 Acil Servis ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

EV SAHİNİN ELEKTRİK SAATİNİ SÖKTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan anne A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

A.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik faturasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından elektrik saatinin söküldüğünü öne sürdü.

"BEBEĞİMİN SOĞUKTAN ÖLME İHTİMALİ VAR"

Bu nedenle evinde elektrik olmadığını ifade eden A.K, şu iddialarda bulundu:

"Bebeğimi ısıtmak için bir arkadaşımın evinde kaldım. İki gün sonra evime döndüm. Üç gün boyunca çocuğumu battaniyenin içerisine sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Bebeğimin soğuktan ölmüş olma ihtimali var. Bebeğimin kılına bile zarar veremem. Benden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. Otopsiden gelecek sonucu bekliyoruz. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışıyorum. Eşimden boşandığım için yalnız yaşıyorum."

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: AA


YORUMLAR (14)
ADINI YAZ Y: AH YAVRUM BENİM . . . İNANIN Kİ İÇİM PARÇALANDI HABERİ OKUYUNCA VE MASUM BEBEĞE BİLE İKİNCİ SEVER BAKAMADIM BENİM ARKADAŞIM İKİ SENEDİR BEBEK SAHİBİ OLMAK İÇİN ÇABALARKEN BAZILARI ANNE OLMUŞKEN BEBELERİNİ KORUYAMIYORLAR EVDE YORGANDAMI YOKTU BİR ŞİŞENİN İÇİNE SICAK SU KOYUP BEBEĞİN BATTANESİNE SARIP KOYSAYDI ÜŞÜMESİNİ ÖNLERDİ AMA ÇOK GEÇ DEĞİLMİ ????
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MAVİKURT: Yalan. Evde battaniyenin içinde iyi giydirilmiş ve maması verilen bir çocuk donarak ölmez. Çocuğu bilerek soymuş, ıslatmış ve bekletmiş olabilir.
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: Yahu MZO İnsanlık mı kaldı ki insanlığımızdan utandık?İnsanlık ölmüş can çekişmededir. Müslümanlık nerde? İnsanlık bile geçmiş bizden. Adam aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep mak-berdedir. Müslümanlık galiba bilmem ki ama göklerdedir. Bu mısralarda İSLAM Şairi merhum Akif Ersoy burada taa 1910 senesinde Müslümanın deyipte kimi kandırıyorsun?Bizden insanlık bile geçmiş. Hakiki Müslümanlar ölmüş mezarda, müslümanlık ta göklere çıkmıştır diyor. Ruhu ŞAD senesinde
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MZO: bugün de insanlığımızdan utandık
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ERDEM: sen anne olsan bebeği evde yalnız bırakmazsın gerizekalı kadın biz gözümüzden ayırmıyoz çocuklarımızı sen ufacık bebeği evde yalnız bırakıyorsun birde bebek soğuktan öldü diyorsun ev sahibi elk saati söktü diyorsun
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