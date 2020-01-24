Üç ayrı sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacak!

Son dönemin adından çokça söz ettiren başarılı oyuncusu Ferit Aktuğ, 2020 yılının ilk aylarında üç sinema filmiyle birden geliyor.

31 Ocak'ta Gupse Özay'ın 'Eltilerin Savaşı' filmiyle beyazperdede yer alacak oyuncu, Gökhan Özoğuz'un Mart ayında seyirciyle buluşmayı bekleyen& ; 'Kendi Yolunda' filminde başrollerden birini üstleniyor.

Dizi tekliflerini değerlendiriyor

Baharda vizyona girecek olan 'Bize Müsade' filminde de rol alan oyuncu, yılın henüz başında üç sinema filmiyle beyaz perdede olacak. Yeni yıla bomba gibi bir giriş yapan Ferit Aktuğ'un bir kaç diziden gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.



