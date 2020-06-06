Üç ayrı suçtan 4 yıldır aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç ayrı suçtan 4 yıldır aranan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
06.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:10
Isparta'da "yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma" gibi üç farklı suçtan 4 yıldır aranan Ayhan C'nin (24), Beyşehir'de Esentepe Mahallesi'nde kaldığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Ayhan C'nin, 4 yıl boyunca bu adreste saklandığı belirlendi.
Kaynak: AA