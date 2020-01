Üç bakan deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşın, Elazığ 'da 18 vatandaşın deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaptıkları incelemelerden sonra kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gayreti ve koordinasyonuyla Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde adımları attıklarını belirterek, bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için de sürekli kamuoyuna bilgi vermeye çalıştıklarını vurguladı.Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Bu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını deprem nedeniyle kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok." dedi.Deprem olduğu andan itibaren ilk önce 2, ardından 4 insansız hava aracının ve 1 insanlı keşif uçağının Elazığ ve Malatya'da depremin olduğu bölgelere yönelik tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koyduğunu bildiren Soylu, tüm jandarma birimlerinin köylere ulaştığını, haber alınmakta zorlanan köylerden bilgileri intikal ettirdiklerini söyledi.Soylu, Elazığ'da 20.55'teki depremin ardından 13 tanesi 4'ün üzerinde, bir tanesi de 5,4 büyüklüğünde olan toplam 398 artçı deprem yaşandığını ifade etti.Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişinin göçük altından sağ olarak çıkarıldığını, Doğanyol'da ise sağ kurtarılanların yanı sıra 3 vatandaşın ise kaybedildiği bilgisini veren Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yoktu. Oradaki durum akşamdan beri kendisini muhafaza etmektedir. Burada ise değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Akşam verdiğimiz rakam 30'du. Göçük altında net bir rakam vermekten sürekli kaçınırız, özellikle böyle afetlerde. Sabahtan itibaren de toplam 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Biz olay yerindeyken de göçüğün olduğu yerlerde 5 kişiden ses geldiği konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar var.""Adıyaman cezaevinde bir hasar durumu söz konusu"Enerji, ulaşım, iletişim, doğal gaz ve alt yapı konularında hiç bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Soylu, yemek, battaniye, çadır ihtiyacının da daha önce belirledikleri bölgelerden sevk edildiğini kaydetti.Soylu, Elazığ'da 6 aşevinin 20 bini aşkın vatandaşa sabaha kadar sürekli yemek çıkardığını, tedirgin olan ve evlerinde hasar bulunan yaklaşık 12 bin 500 vatandaşın gece spor salonları, okullar, kütüphane, kamu misafirhaneleri ve üniversite yerleşkesinde misafir edildiğini belirtti.4 çadır alanı oluşturduklarını, taziye evlerini de bu barınma alanlarına ilave ettiklerini dile getiren Soylu, şunları söyledi:"Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya'nın dışında yakın bölgelerde de hem bazen hastaneye başvurular hem de birtakım depremin etkilenmelerini gördük. Bunlardan bir tanesi Adıyaman. Burada cezaevinde Adalet Bakanlığının da yaptığı tespitler çerçevesinde bir hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımızla yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı. Şimdi jandarmamız, Adalet Bakanlığımız ortak bir çalışmayla birlikte bu cezaevinin boşaltılması hususunu da değerlendirecekler."Deprem bölgesine giden ihtiyaçlarSoylu, bölgeye arama kurtarma ve sağlıkçı olarak nitelendirilen toplam 2 bin 418 personel geldiğini, 304 araç ve 18 arama kurtarma köpeğinin depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdiğini söyledi.Soylu, AFAD'ın 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksat denilen büyük çadırlardan, 11 bin 532 yatak, 18 bin 720 battaniye, Kızılayın ise 202 personelle birlikte 35 araç, 4 mobil mutfak, 2 sahra mutfağı, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 650 yatak, bin 563 ısıtıcı gönderdiğini aktardı.Arama kurtarma dahil olmak üzere tüm koordinasyon ve yardımların AFAD tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Soylu, herhangi bir karmaşıklığa sebebiyet verilmemesi ve meselenin tek elden yürütülmesinin yardımların vatandaşa ulaşması açısından önemli olduğunu kaydetti.AFAD'ın bu konuda belirleyici bir yapı ortaya koyduğuna dikkati çeken Soylu, "Vatandaşlarımızdan gecenin yarısından itibaren direk AFAD Başkanlığımızın verdiği telefon üzerinden 'biz nasıl ayni ve nakdi yardımlarda bulunabiliriz' diye birçok talep gelmiştir. Biz şu ana kadar ayni ve nakdi yardım konusunda herhangi bir değerlendirme içerisinde bulunmadık. Bir değerlendirme daha yapıp eğer böyle bir anonsta bulunmamız gerekiyorsa onu da vatandaşlarımıza ileteceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi."Koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz"Bu meselenin her noktasında Türkiye Afet Müdahale Planı'nın gösterdiği bütün umde ve ilkelere riayet ederek zamanında karar alarak, adım attıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:"Bir koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Allah milletimize bize eksik yaptırmasın, böyle zor zamanlarda yanlış karar aldırmasın. Gayretle, samimiyetle, sabırla bu meseleyi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Devletimiz güçlüdür, milletimiz müşfiktir. Her köyde, her noktada, ulaşabildiğimiz her yerde gücümüzün yettiği oranlarda elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa bu konuda zaten hemen ihbarlar ve değerlendirmeler gelmektedir. Üzerine hemen düşmekteyiz. Arama kurtarma ekiplerimiz bütün profesyonelliğiyle beraber işin başındadır. Onlara bizim en büyük yardımımız sessizlikle olmalıdır. Çünkü en ufak bir ses belki enkazın altındaki bir insanımızın hayatını kurtarabilecektir. Enkazlar kolay enkazlar değil, zor enkazlardır. Ama arama kurtarma birimlerimizin desteğiyle birlikte iyi bir süreç yürütüldüğü kanaatindeyim. "