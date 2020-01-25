Haberler » Güncel » Üç bakan, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi - Haber

Üç bakan, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

25.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:22Üç bakan, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan 'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.
Soylu'nun açıklamasının ardından enkazdan bir kişi daha 14 saat sonra sağ kurtarıldı.
Enkaz yerinde AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:16  Burdur'da, Elazığ için yardım kampanyası
13:16  Iğdır-girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular
13:16  İstanbul-beylerbeyi polisevi'nde baca yangını
13:16  Malatya doğanyol'da depremde hayatını kaybeden iki kişi son yolculuklarına uğurlandı
13:16  Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i salıverildi
25.01.2020 13:23:40