Üç bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin "Stokta ilaçlarımız var. Hatta biz 3 hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'Vaka mı var?' denmişti. O, hazırlık dönemiydi. Dolayısıyla bu anlamda sorun yok." dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu, Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Sağlık Bakanlığında toplandı.Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı."Yaz döneminde virüsün etkisini yitireceği iddiası var. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna Bakan Koca, "Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı genel olarak Bilim Kurulu'nun da öngörüsü. Kışına bu enfeksiyonun yoğun olmasının sebebi, kapalı ortamlarda yakın birlikteliklerin olması." yanıtını verdi.Virüsün Çin'den sonra İran, İtalya ve Avrupa'da görüldüğünü anımsatan Koca, "Bu enfeksiyonun önümüzdeki 1-1,5, bilemediniz en fazla 2 aylık süreci bizim için son derece önemli. Bu dönemde asla panik oluşturmamalıyız. Bu dönemin geçici olması için salgının yaygınlığını önlemek gerekiyor. Onun için kuralları mutlaka uygulayarak, bu süreci vatandaşımızla yöneterek götürmek istiyoruz." diye konuştu.Bakan Koca, "Tanı laboratuvarlarında günde kaç test yapılabiliyor? Stokta ilaçlarımız yeterli mi?" sorusu üzerine şu bilgileri verdi:"Stokta ilaçlarımız var. Hatta biz 3 hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'Vaka mı var?' denmişti. O, hazırlık dönemiydi. Dolayısıyla bu anlamda sorun yok. İkincisi, biz şu dönemde ihtiyaç olan yere hızla laboratuvar açıyoruz. İstanbul'a açmadan önce Erzurum'da başladık. Niye? İran salgınından dolayı orada ihtiyaç fazlaydı, hemen Erzurum'da başladık. Sonra İstanbul'da bu talep olunca İstanbul'da açtık. Önümüzdeki günlerde Adana, Samsun ve İzmir de devreye girmiş olacak. İhtiyacın olduğu her yerde hızla devreye girer. Bu anlamda sorunumuz yok. Kit sorunumuz da yok, rahat olabilirsiniz.""Her gün yeni kararlar devreye girebilir""Limanlara yanaşamayan gemilerin bulunup bulunmadığının" sorulduğu Koca, son dönemde yanaşamayan gemilerin bulunduğunu, dinamik bir sürecin yaşandığını, her gün yeni kararların devreye girebileceğini dile getirdi.İtalya'da yaşanan vakalara dikkati çeken Koca, Kuşadası'na gelen bir gemiyi limana yanaştırmadıklarını, bu noktada yakın takip içinde olduklarını, anlık müdahalelerde bulunduklarını vurguladı.Bakan Koca, bu 1-2 aylık sürecin, herhangi bir panik havası oluşturulmadan, vatandaş iyi bilgilendirilerek yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, "Kaygıları gideren yaklaşım içinde olalım." dedi.Bir soru üzerine Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci ilk günden itibaren yakından takip ettiğini, "Bilim Kurulu'nun önerilerinin hayata geçirilmesi" talimatlarının olduğunu aktardı."Cumhurbaşkanımızın kararlılığı etkili oldu"Bakan Koca, neredeyse her gün 2-3 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiklerini belirterek, şunları ifade etti:"Bu süreçte 90 gün sonra vakanın görülmesi, Çin'le ilgili herhangi bir sorun yaşamamamız... Komşumuz İran'da ne kadar salgının olduğunu ve ilişkimizin ne kadar olduğunu biliyoruz. Günde 8 bin, haftada 50-55 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı bir ülkeyle 16 gün zaman geçti enfeksiyonu görmedik. Burada özellikle kararları hızlı almak gerekiyordu. Bunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve hassasiyeti etkili oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu süreçte özellikle kararların hızlı alınmasında oluşturduğu sonuç ve başarının bu olduğuna inanıyorum.""Türkiye'nin ekonomik olarak etkilenmemesi için herhangi bir hazırlık var mı?" sorusuna Koca, Bilim Kurulu'nun, Türkiye'nin bu süreçten en az nasıl etkilenerek çıkabileceğini tartıştığını, çabalarının bu yönde olduğunu aktardı.Koca, ekonomik olarak etkilenmeme, vatandaşların talebini karşılayabilir olma, enfeksiyonun Türkiye'ye girişini ve giriş olduğunda bunun yaygınlaşmasını önleme, toplumda panik havasının oluşmasına engel olma yönünde çalışmalar yaptıklarını anlattı."Geliştirilmiş bir ilaç, aşı yok""Koronavirüs için bir ilaç var mı?" sorusu üzerine Bakan Koca, "Şu an geliştirilmiş somut herhangi bir ilaç, aşı durumu söz konusu değil." cevabını verdi."Türkiye'de koronavirüs görülen kişinin yaşının" sorulması üzerine Koca, "Yaşını söylemiş olmam ne katkı sağlayacak? 1-2 hafta sonra hastamız normale dönerse, normale döndüğünü söyleyeceğim." ifadesini kullandı.Koca, "koronavirüs testlerine" yönelik bir soruyu, "Yüzde 99,6 oranında duyarlı olan PCR yöntemi... Dünyanın bildiği, bu anlamda en gelişmiş test." diye yanıtladı."Sorun küresel, çözüm ulusal"Vatandaşlardan tedirgin olmamalarını isteyen Koca, mücadeleyi vatandaşla vereceklerini söyledi.Bakan Koca, "Sorun küresel, çözüm ulusal." ifadelerini kullandı.Dengeli beslenme, düzenli uyku, egzersiz ve bol sıvı tüketmenin önemine işaret eden Koca, Bilim Kurulu'nun bu önerilerde bulunduğunu sözlerine ekledi.(Sürecek)

Kaynak: AA