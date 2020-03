Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardında açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milli Eğitim ve okulların tatil konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Şu an o konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. O konuda bir gelişme olursa sizinle paylaşırız." dedi.Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Karantina altında bulunan erkek hasta ve yakınlarının durumuna ilişkin soru üzerine Koca, "Daha detaylı bilgi verebilirdim. Bulunduğu ili verebilirdim. Biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada gereken bütün hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere bu anlamda alınması gereken tedbirlerin alındığından emin olalım." diye konuştu.Bakan Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından kolonya satışlarında artış yaşandığının hatırlatılması üzerine ise "Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor. 60 derecenin üzerinde olmak kaydıyla." ifadesini kullandı.Kaç kişinin karantina altına alındığına ilişkin bir soruya, "Kişi sayısını şimdi söylemem doğru olur mu? " karşılığını veren Sağlık Bakanı Koca, virüs tespit edilen kişinin yurt dışı temaslı olduğunu, karantina dönemine alınan hastayla ilgili gereken bütün tedbirlerin uygulandığını vurguladı.Bir gazetecinin yeni tip koronavirüsün ilk günlerde daha hafif belirti gösterdiğini, ilerleyen süreçte daha ağır belirtilerle ilerlediği bilgilerinin olduğunu hatırlaması üzerine Koca, şöyle konuştu:"Bilim Kurulumuz 26 kişi. Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum. Bu noktada hassasiyetle yaklaşıldığını, detay bilgilerin de kişisel mahremiyet noktasında verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Yurt dışı temaslı, genel durumu iyi. Temaslı kişilerle durumunun tespiti dahil olmak üzere alınması gereken neyse bu tedbirler alınıyor. Genel durumunun da iyi olduğunu söylüyorum. Daha öte bilginin de doğru olmadığı kanaatindeyim.""Salgının seyri belirleyecek"Bakan Koca, bir gazetecinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ne zaman bir araya geleceğine ve okullara ilişkin nasıl bir önlem alacaklarına yönelik sorusuna, "Milli Eğitim ve okulların tatil konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Şu an o konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. O konuda bir gelişme olursa sizinle paylaşırız." yanıtını verdi.Hangi durumlarda maske takılması gerektiğine yönelik bir soruya Bakan Koca, hasta olan kişinin maskeli olmasını, sağlıklı olan bireyin maskeli olmasının gerekmediğini, yurt dışı öyküsü olan birisinin de 14 gün boyunca izole olması gerektiğini aktardı.Sağlık Bakanı Koca, pozitif çıkan bir vakaya nasıl bir tedavi modeli uygulandığına yönelik soruya şu karşılığı verdi:"Bu bir virüs. Bu virüse yönelik somut, ciddi kullanılabilir bir ilacın olmadığını biliyoruz. Birtakım antiviral ajanların yer yer kombine verilmesi gereken ilaçların olduğunu biliyoruz. Bu yönde de hazırlıklarımız zaten var. Bunun da her hastaya kullanılmadığını, genç hastaya kullanılmadığını, risk taşıyan belli bir yaşın üzerindeki hastaya uygulanabilir antiviral ilaç veya hibrit tarzı kombine ilaç verilmesi durumları söz konusu. Onun dışında da semptomatik yaklaşılıyor."Bu süreci sorumlulukla vatandaşa karşı olan sorumluluğumuzla götürmemiz gerektiği kanaatindeyim." diyen Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine yarın bir toplantı olacağı bilgisini paylaştı."Virüs yurt dışı kaynaklı"Yurt dışına çıkılmaması konusundaki uyarıyı tekrarlayan Bakan Koca, şunları kaydetti:"Bu virüs yurt dışı kaynaklı. Yurt dışı kaynaklı olan bu virüsün Türkiye'ye girişini önlemek istiyoruz. Ülkeye girdiğinde de yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. O nedenle de bilim kurulunun da önerisiyle bakanlık olarak önerilerimize vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Bu dönemde, ben ısrarla sorun küresel, mücadele ulusal diyorum. Risk somut ama çözüm de basit olduğunu söylüyorum.Vatandaşımızın mümkün mertebe yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması, hiçbir şekilde, sadece Avrupa demiyorum, artık görülmeyen ülke kalmadı. Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın yurt dışına gitmemesi... Yurt dışında olan vatandaşımızın da Almanya, Hollanda ve benzeri mümkün mertebe evinden, odasından çıkmaması, evini uygun bir şekilde havalandırması gerekiyor. Dışarı çıkacaksa maskesini kullanmalı, Türkiye'ye gelmek için de sınırları veya kapıları zorlamamalı. Bulunduğu bölgede özellikle evden çıkmadan kendilerini izole etmelerinin yeterli olacağını özellikle ifade etmek istiyoruz.""Koronavirüse karşı 14 gün kuralına uyalım"Sağlık Bakanı Koca, yurt dışından gelen kişilerin de evde 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istediklerini ve bunu takip edecekleri vurgulayarak, şu uyarıları yaptı:"Vatandaşımıza 14 kuralını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu dönemde, sorunun ciddi olduğunu, riskin somut olduğunu, çözümün de basit olduğunu, basit olmasındaki sebep de bu salgının yayılmasını önlediğimiz oranda başarılı oluruz. Tedavisiyle ilgili yapacaklarımız zaten somut. Özellikle de yaşlılarımızın bu dönemde korunmasının son derece önemli olduğunu, gençlerde daha hafif seyrettiğini, daha az belirti verdiğini, bulaşıcılığının yüksek olduğunu, yaşlılarda risk taşıyan hasta grubunda özellikle daha çok ciddi giderek ölümlere yol açan bir tablo olduğunu, yaşlılarımızın da mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını önemsiyoruz. Bu dönemde kendilerini korumalarını, yurt dışından gelenlerin yaşlılarla asla temas etmemelerini hassasiyetle belirtmek istiyoruz."(Bitti)

Kaynak: AA