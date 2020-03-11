Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor.
11.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alınıyor.
Bakan Koca başkanlığında, Bakan Ersoy ve Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da iştirak ediyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından üç bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alınıyor.
Bakan Koca başkanlığında, Bakan Ersoy ve Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da iştirak ediyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından üç bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Sağlık
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat