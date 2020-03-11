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Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor.

11.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:58
Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alınıyor.
Bakan Koca başkanlığında, Bakan Ersoy ve Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da iştirak ediyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından üç bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Sağlık

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