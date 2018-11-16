Üç Başkan Bir Arada

TÜGİAD Ankara Şubesinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısına katılan AK Parti Ankara Milletvekili ve 6. Ve 7. Dönem TÜGİAD Ankara Başkanı Barış Aydın, Türkiye'nin son zamanlarda yaşadığı ekonomik durumlara dair iş dünyasını ve kamuyu ilgilendiren konularda önemli bilgileri üyeler ile paylaştı.Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım, TÜGİAD Ankara üyelerinin Türkiye ekonomisi için büyük değer olduğunu belirterek "Bugün Yönetim Kurulu Toplantımızda 6. Ve 7. Dönem Başkanımız Barış Aydın'ı ve TÜGİAD Ankara ailesinin 'Efsane Başkan' olarak adlandırdığı 3. ve 4. Dönem Başkanı Sefa Çol'u burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Ankara bugün sanayisi ve ticaret hacmi ile Türkiye ekonomisinin çarklarını döndürmektedir. Her geçen gün ailemize kattığımız yeni üyelerimizle işbirliklerimizi ve ticari atılımlarımızı arttıracağız" dedi. 3. Ve 4. Dönem Başkanı Sefa Çol ise Türkiye'nin iş hacminin her geçen gün artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

ESNAF TEŞKİLATI DESTEKLENMELİ

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmaların yatırımları erteletmemesi gerektiğine vurgu yapan Ankara Milletvekili Barış Aydın "Faiz yüksekliği, kurlarda yaşanan dalgalanmalar yapacağımız yatırımlarımız için engel olmamalı. Her daim iş potansiyelimizi büyüterek yatımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bu noktada aranızdan çıkan ve Meclis'e bürokrasi tarafına geçen bir kardeşiniz olarak her daim beni rehberiniz olarak belirleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen kesimin esnaf camiası olduğuna vurgu yapan Barış Aydın sözlerine şunları ekledi: "Küçük ölçekli işletmeler ekonomimiz için büyük değer taşımaktadır. Bu tür ekonomik dalgalanmalardan da en çok etkilenen yine küçük ölçekli işletmeler oluyor. Bu noktada elimizi esnaf kardeşlerimizin ve küçük ölçekli firmaların üzerinden çekmemeliyiz."

Yönetim Kurulu Toplantısı ardından TÜGİAD Ankara ailesine yeni katılan Arda Özkul, Alican Taylan, Koray Uygur, Özgür Çetinkaya, Serkan Yıldız'a TÜGİAD Ankara rozetleri takdim edildi.