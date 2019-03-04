Üç Bestenin Ankara Prömiyeri ile Piyano Resitali Gerçekleşecek

Dünya kadınlar gününe özel, ünlü bestecilerin klasik müzik eserlerinden, en seçkin ve güzel caz eserlerine,"Sarı Gelin" gibi Türk eserlerinin piyano emprovizasyon ve varyasyonları,Zena (Kseniia Prostitova)'nın bestesi "İzmir Marşı", Arda Büyükgüral'ın Golden Key müzik festivalinde ödül aldığı "Mysterious" ve Özgür Haran'ın bestesi "The Darkness in Üsküdar" a kadar zengin ve geniş bir içerikle, piyanistler, 6 Mart Çarşamba günü saat: 19:00'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde dinleyicilerinin karşısına çıkıyorlar.

Zena (Kseniia Prostitova)

"Piyanoyu Konuşturan Piyanist", "Piyano Cengaveri" gibi birçok yakıştırmaya layık görünen Rus asıllı piyanist, geniş repertuvarını icra ederken, esere göre çelikleşen ve kadifeleşen parmakları ile en iyi yorumcular arasında gösteriliyor.Piyano virtüözü Zena, yeteneği, deneyimi ve müzikal bilgisi ile tüm zamanlarda bestelenmiş, klasik, caz ve popüler müzikleri kusursuzca icra ediyor. Moskova Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Sergei Dorensky ve Nikolai Lugansky'nin öğrencisi olan Zena, ulusal ve uluslararası 20 yarışmaya katılıp hepsinde de ilk üçe girdi ve önemli şefler ve salonlarda yaklaşık 200 konser vererek çeşitli konçertolar seslendirdi. Petersburg Kültür ve Sanat Üniversitesi piyano öğretmenliği, 2015 yılından itibaren de Bilkent Üniversitesi ve verdiği özel piyano dersleriyle eğitimcilik kariyerine de devam ediyor.

Özgür Haran

2017 yılından beri İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitimini devam ettirmekte olan Özgür Haran 1,5 yıldır, Zena (Kseniia Prostitova)'dan piyano dersleri alıyor. Bu süre zarfında merdivenleri üçer, beşer tırmanması ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan, çalışkanlığı azmi, kararlılığı ve her geçen gün katlanarak artan ve göz dolduran müzikal kalitesi ile önü ve ufku açık genç piyanistlerdendir. Sadece icra yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, piyano emprovizasyonları ve beste çalışmaları ile de adından söz ettiren Özgür Haran, eğitimi tamamlamasının ardından, müzik ve sanat camiası tarafından aranılan bir sanatçı olacağı aşikardır.

Arda Büyükgüral

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde eğitimine devam eden, Arda Büyükgüral, son yıllarda katıldığı uluslararası beste yarışmalarını kazanmayı adet edindi. Yaklaşık 1 yıldır Zena (Kseniia Prostitova)'dan piyano eğitimi alan Arda, "mysterious" adlı piyano için yazdığı bir eserle Golden Key müzik festivalinden ve "dance of the moon" adlı piyano ve çello için bestelediği eserle Oskar Rieding beste yarışmasından birincilikle ayrıldı. Genç yaşına rağmen piyano eserlerini büyük bir kolaylık ile icra etmesi, müzikal ruhu ve kalitesi, yaptığı besteleri ve çello performansı ile önümüzdeki yılların parlayan yıldızları arasında gösteriliyor.

Kaynak: Bültenler