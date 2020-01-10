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Üç boyutlu 8 metrelik "Şahmeran" uçurtması Kars semalarında

Mardinli Zahit Munga, 8 metrelik üç boyutlu "Şahmeran" görünümlü uçurtmasını Kars Kalesi'nde uçurdu.

10.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:56Üç boyutlu 8 metrelik
Mardinli Zahit Munga, 8 metrelik üç boyutlu "Şahmeran" görünümlü uçurtmasını Kalesi'nde uçurdu.
Çocukluğundan başlayan uçurtma hobisini sürdüren 27 yaşındaki Zahit Mungan, 12 yıl önce sosyal medya üzerinden temas kurduğu bir uçurtma kulübü aracılığıyla 3 boyutlu modern uçurtmalar yapmaya başladı.
Bu yöndeki çalışmalarını ilerleten Mungan, daha sonra ulusal ve uluslararası düzenlenen birçok uçurtma şenliğinde yer alarak ismini duyurdu.
Çok sayıda festivale katılan Mungan, "Şahmeran" ismini verdiği uçurtmasını bu kez Kars semalarında uçurdu.
Munga, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ay üzerinde çalıştığı 8 metrelik üç boyutlu uçurtmayı farklı illerde uçurduğunu söyledi.
Kars Kalesi'nde Şahmeran'ı uçurmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Munga, "Şahmeran, efsane bir uçurtma. Toplamda 820 parça kumaştan tek tek dikerek yaptığım 3 boyutlu uçurtmamı Kars'ın semalarında havalandırdım. Dünyanın birçok yerinde düzenlenen uluslararası uçurtma festivallerine katılıyorum. Uçurtma uçururken çok mutlu oluyorum. Bu işi çok seviyorum." diye konuştu.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

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