CHP ve İYİ Parti, Yerel Seçimler İçin 21 İlde Anlaşma Sağladı! İşte Tüm Detaylar

CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak doğrultusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de CHP'nin adayı desteklenecek.

"İYİ PARTİ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA ADAY ÇIKARMAYACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, İzmir, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Adana'da İYİ Parti'nin aday çıkarmayacağını bildirdi.

MERSİN İTTİFAKIN DIŞINDA KALDI

Mersin'in iş birliği kapsamı dışında olduğunu, bu şehirde her iki partinin de kendi adayını çıkaracağını dile getiren Salıcı, " Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep'te CHP aday çıkarmayacak, İYİ Parti'nin adayları desteklenecek." dedi.

DİĞER İLLER İÇİN DE DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

Bu iller dışında, diğer illerde de CHP ile İYİ Parti arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirileceğini ifade eden Salıcı, imkan varsa iş birliğinin yapılacağını, yoksa herkesin kendi adayını çıkaracağını söyledi.

Salıcı, büyükşehirler dışındaki yerleri konuşmadıklarını kaydetti.