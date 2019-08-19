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Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

Muğla'da, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan 22 kişi gözaltına alındı.

19.08.2019 17:12 Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler
Muğla'da, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan 22 kişi gözaltına alındı.
Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda aralarında HDP il yöneticilerin de bulunduğu grup, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenlemek istedi.
Muğla Valiliğince "kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını" hatırlatan polis ekipleri, grubun dağılmasını istedi.
Uyarıyı dikkate almayan gruba polisin müdahalesinde, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek Komiser Hamdibey Polis Merkezine götürülen bu kişilerle ilgili "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Diyarbakır, Mardin, Muğla, Van, Güncel

Kaynak: AA

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