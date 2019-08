TBB, kayyumlar için tatmin edici şekilde bilgilendirilmek istediğini açıkladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, kamuoyunun Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının hangi somut davranışlarının görevden uzaklaştırmayı gerektiren görev suçlarına vücut verdiği konusunda tatmin edici şekilde bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, üç büyükşehir belediye başkanının İçişleri Bakanlığı işlemleriyle görevden uzaklaştırılmasının kamuoyunda tartışmaya sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Seçimle göreve gelen yöneticilerin idari işlemle görevden uzaklaştırılmalarının son derece istisnai durumlarda mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, bu işlemlerin sağlam delillerle gerekçelendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, bu olayda dosyaların ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtilerek, "Kamuoyu, seçilmelerinin üzerinden birkaç ay gibi kısa bir süre geçmiş olan ve YSK tarafından adaylıkları konusunda bir sakınca görülmeyen bu belediye başkanlarının hangi somut davranışlarının görevden uzaklaştırmayı gerektiren görev suçlarına vücut verdiği konusunda tatmin edici şekilde bilgilendirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Görevden uzaklaştırma işleminin geçici nitelikte bir tedbir olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple, bir an önce ilgililer hakkında açıldığı söylenen soruşturmaların sonuçlandırılması ve tüm sürecin en şeffaf şekilde yönetilmesi beklenmektedir. Uzaklaştırma tedbirine ilişkin idari işlemler, idari yargı denetimine açıktır. Bu noktada Türkiye Barolar Birliğinin ısrarla üzerinde durduğu husus, yargının güven vermesidir. Keyfilikten uzak davranmasıdır. Kararlarını tatmin edici gerekçelerle ortaya koymasıdır. Yargısal süreçlerin makul sürede sonuçlanmasıdır.

Bu ilke ve hedefler doğrultusunda çok önemli bir adım olarak gördüğümüz Yargı Reformu Strateji Belgesi bir an önce kanunlaşmalıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi tartışmasız sağlanmalıdır. Böylece toplumu ilgilendiren her soruşturma, dava ve idari işlem yeni bir toplumsal kutuplaşma vesilesi olmaktan çıkacaktır. Süreç, Türkiye Barolar Birliği tarafından yakından takip edilmeye devam edilecektir."