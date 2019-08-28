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Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerindeki görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüşme yaptı.

28.08.2019 17:52 Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerindeki görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüşme yaptı.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ile Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan ve Adnan Selçuk Mızraklı'nın bugün AB Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.
Ankara'da gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yaşanan sürece ilişkin büyükelçilere bilgi aktardığı kaydedildi.

Halkların Demokratik Partisi, Adnan Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan, Ahmet Türk, Politika

Kaynak: AA

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