Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararına destek verdi.Hızal, dernek binasında yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikleri günde, terör örgütü ile aralarına mesafe koymayan belediye başkanlarının görevden alınmalarını şehit aileleri ve gaziler olarak kutladıklarını söyledi.Devletin terörle mücadele anlayışı ile sınır içinde ve sınır dışı harekatlarında iç ve dış güçlere karşı dik duruşunun da her zaman yanında olduklarını ve desteklediklerini belirten Hızal, "Bizler aziz vatanımız için canımızın son damlasına kadar karada, deniz ve havada her alanda mücadele eden necip bir milletiz. Bizlerin içimize nifak tohumları ekmek isteyen iç ve dış mihraklar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyüklüğünü, gücünü, siyasi ve devlet anlayışını, milli ruhumuzu anlamak da zorluk çekmektedirler." dedi.Kararı desteklediklerini dile getiren Hızal, şunları kaydetti:"Geçmiş dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten devletimizin her kademesin de yer alan ve terörle nasıl bir mücadele içerisinde olduğumuzu gören şahısların, bugün çıkıp demokrasi adı altında açıklamalarda bulunmaları şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı Sivas'tan sesleniyorum. Devletimizin hangi kademesi ve mevkisinde olursa olsun, bu aziz vatanımız için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları ile alınan bu topraklara, ihanet içerisin de olanlara hakkımızı helal etmiyoruz."