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Üç dev firma virüs için tıbbi ventilatör üretecek

ABD Başkanı Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.

22.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:58
Üç dev firma virüs için tıbbi ventilatör üretecek
ABD Başkanı Trump, Ford , General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Donald Trump, Ford, Ekonomi

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