Üç dev firma virüs için tıbbi ventilatör üretecek
ABD Başkanı Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.
22.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:58
ABD Başkanı Trump, Ford , General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Donald Trump, Ford, Ekonomi