Üç dil bilen muhtar 40 milletten yabancının hizmetinde

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nin üç dil bilen muhtarı Ahmet Top, 40 milletten 10 bin yabancının kendi vatanlarında gibi hissetmeleri için elinden geleni yapıyor. Türkiye 'nin en önemli turizm destinasyonlarından Alanya, yabancıların mülk alımında tercih edilen kentlerin başında geliyor. İlçedeki yabancıların büyük kısmı Mahmutlar Mahallesi'nde yaşıyor. Mahallenin 16 yıldır muhtarlığını yapan Top, yabancılarla rahat anlaşabilmek için gittiği kurslarda İngilizce, Almanca ve Rusça öğrendi. 50 yaşındaki muhtar Ahmet Top, 40 milletten 10 bin yabancının sorunlarıyla tek tek ilgileniyor.Muhtar Top, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin uluslararası metropol bir şehir gibi olduğunu söyledi. Alanya merkeze 10 kilometre uzaklıktaki mahallenin çok hareketli olduğunu aktaran Top, mahalledeki yabancı nüfusun yarısını Rusların, diğer yarısını ise Avrupa ülkeleri, İran ve Irak vatandaşlarının oluşturduğunu dile getirdi."Onların rahatı için her şeyi düşünüyoruz"Mahallede her şeyin çok güzel olduğunu anlatan Top, şöyle konuştu:"Mahalleyi yönetmek kolay değil. Nüfusu çok fazla. Üstelik bir de burada ev alıp yaşayan yabancılar var. Türkçe dışında üç dil bildiğim halde zorlanıyorum. Yabancılar burada rahat şekilde yaşıyor. Onların rahatı için her şeyi düşünüyoruz. Mahallemiz insan çeşitliliği açısından çok zengin. Zaman zaman mahallemizde çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Muhtarlık ofisinde kütüphane oluşturdum. Türkçe ve diğer yabancı dillerde kitaplar bulunduruyorum. Bu kitapları okumak isteyenlere ücretsiz veriyorum."Top, mahallede Rus, Alman, Fin ve Norveçlilerin kurduğu dernekler bulunduğunu kaydetti."Yabancılar Türkiye'yi çok seviyor"Ailesiyle altı yıl önce ilçeye yerleşen 19 yaşındaki Anastasia Khotko ise Alaaddin Keykubat Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüreceğini söyledi. Ailesiyle ilçede çok güzel günler geçirdiğini vurgulayan Khotko, "Kendimizi Rusya'da gibi hissediyoruz. Burada çok fazla Rus var. Bulunduğumuz mahallede muhtarımızın da desteğiyle huzurlu bir yaşam sürüyoruz." dedi.Vlademir Khotko ise 6 yıldır yaşadığı Alanya'yı ülkesi gibi gördüğüne dikkati çekti. Çok fazla yabancının yaşadığı ilçenin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten Khotko, "Yabancılar Türkiye'yi ve Mahmutlar'ı çok seviyor. Yemekleri, kültürü, doğası çok beğeniliyor. Muhtarımızda bizlerle çok ilgileniyor." diye konuştu.İran vatandaşı Hasti Ahmadi ise beş yıldır çok güzel bir şehirde yaşadığını söyledi. Havası ve yaşam şartlarının çok iyi olduğu ilçede istedikleri her şeyin bulunduğunu anlatan Ahmadi, şunları kaydetti:"Buranın havasından mı suyundan bilmiyorum ama pozitif bir enerji var. İnsanlar çok sıcak kanlı. Çok rahat kaynaşabiliyorsun. Çok pozitif. Yabancılar da bu yüzden tercih ediyor. Ayrıca muhtarımız Ahmet Bey de gerçekten herkese yardımcı oluyor. Tüm sıkıntılarla ilgileniyor. Hangi konuda sıkıntımız olduysa yardımcımız olmuştur. Yabancı olduğunuzu hissetmiyorsunuz zaten. Kendi şehrimizde gibiyiz."