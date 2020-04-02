Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üç farklı sınıfta okuyan üç kardeş aynı odada uzaktan eğitim görüyor

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Gül Arpaut'un sosyal medyadan paylaştığı ve farklı eğitim kademelerindeki 2 kardeşiyle aynı odada uzaktan eğitim derslerine katıldığını gösteren fotoğraf beğeni topladı.

02.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:33
Üç farklı sınıfta okuyan üç kardeş aynı odada uzaktan eğitim görüyor
Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Gül Arpaut'un sosyal medyadan paylaştığı ve farklı eğitim kademelerindeki 2 kardeşiyle aynı odada uzaktan eğitim derslerine katıldığını gösteren fotoğraf beğeni topladı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden Anne Seher ve baba Yetiş Arpaut, eğitimin 3 farklı kademesinde okuyan çocuklarının uzaktan eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri ve birbirine destek olmaları için evlerinin bir odasını sınıfa çevirdi.
Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencisi abla Gamze Gül Arpaut ise odanın her bir köşesine okudukları okulun ismini yazarak bu sürece katkı sundu. Böylece aynı odada abla Gamze Gül ve kardeşleri 11. sınıf öğrencisi Cihat ile ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zehra, eğitimlerini sorunsuz şekilde sürdürüyor.
- "Ne dersiniz? Uzaklaştıkça yakınlaştık bence"
Uzaktan eğitim dersleri devam ederken Gamze Arpaut, çekilen fotoğrafı "Öğretmenlerimiz ekran başında, biz evdeyiz. 3 kardeş aynı odada 3 ayrı sınıfta birlikteyiz. Ne dersiniz? Uzaklaştıkça yakınlaştık bence." mesajıyla sosyal medyada paylaştı.
- "Birbirimize destek olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz"
Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Gül Arpaut, içinde bulunulan süreci evde kalarak ve uzaktan eğitim alarak devam ettirdiklerini belirterek, "Yapılan uyarıları dikkate alarak evden çıkmıyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimle birlikte uzaktan eğitim aracılığıyla verilen dersleri kaçırmadan takip ediyoruz. Ailemin de desteğiyle adeta bir sınıfa çevirdiğimiz odamızda, aynı anda hem üniversite hem lise hem de ilkokul dersleri devam ediyor." dedi.
Aynı odada olmalarının, derslere olan motivasyonlarını da arttırdığını vurgulayan Arpaut, "Birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben, hep yanımda olduğu için hocalarıma ve üniversiteme sonsuz teşekkür ediyorum. Kardeşlerimin sorunsuz bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağladığı için Milli Eğitim Bakanımıza ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- Rektör Uzun, telefon açarak tebrik etti
Gamze Gül Arpaut'u telefonla arayarak tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Arpaut ile birlikte salgına karşı büyük bir hassasiyet gösteren tüm öğrencilere teşekkür etti.
Uzun, şunları söyledi:
"Mücadele ettiğimiz salgına karşı gerekli tedbirleri alarak büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz gibi eğitim-öğretimi de sekteye uğratmadan devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün ortalama 400 canlı dersin işlendiği sanal sınıflarda öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi buluşturarak, evde kalarak geçirdiğimiz bu günleri en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz. Bu süreçte fedakarca çalışan öğretim elamanlarımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Bartın Üniversitesi, Gamze Gül, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Üç farklı sınıfta okuyan üç kardeş aynı odada uzaktan eğitim görüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi - Haber 16:50: Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 15 yaralı - Haber 16:50: KIZILAY BAŞKANINDA KORONAVİRÜS TEDAVİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Haber 16:50: Şanlıurfa'da otobüsten indirilen kadın, terlikle tepki gösterdi - Haber 16:50: Koronavirüse karşı "kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite" tavsiyesi - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler