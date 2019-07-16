16.07.2019 16:43
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Üç gündür 60 kişilik ekip arıyor

Üç gündür 60 kişilik ekip arıyor

Bursa'da pazar günü evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası için ekipler seferber oldu.

Bursa'da pazar günü evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası için ekipler seferber oldu. Aramaların üçüncü gününde de kayıp adamın izine rastlanmadı. Ekipler aramaları sürdürürken bakılmadık yer bırakılmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazar günü alzaymır hastası olduğu öğrenilen Remzi Çitil (78), evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan alzaymır hastasına bir türlü ulaşılamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri seferber edildi. 60 kişilik ekip Sarıpınar Mahallesi'ne gelerek dört bir koldan arama çalışması sürdürüyor.

Jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve inegöl İHH arama kurtarma ekipleri her yerde yaşlı adamı bulmak için çaba bakılmadık yer bırakmıyorlar. Ancak yapılan aramalarda Remzi Çitil'in izine rastlanmadı. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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