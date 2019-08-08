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Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Yurtsever çiftinin balayı dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi.

08.08.2019 15:53 Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Yurtsever çiftinin balayı dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görkemli bir düğünle mutlu bir yuva kuran Bozüyüklü genç çift, Nevşehir'den balayından dönerken içinde bulundukları 26 SA 035 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolunun 33'üncü kilometresinde Abdullah Ayaz (26) yönetimindeki TIR'a çarpıştı. Kazada otomobil sürücü olan Sefa Yurtseven (26) ve eşi Semra Özen Yurtseven (26) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi, memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kepen köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada hafif yaralanan ve taburcu edilen Sefa Yurtseven ayakta güçlükte durabildi. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenazede gözyaşları döküldü

Geriye düğün resimleri ve davetiye kaldı

Öte yandan 4 Ağustos 2019 Pazar günü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dünya evine giren çiftten geriye o gün çekilen fotoğrafları ile düğün davetiyesi kaldı. - BİLECİK

Aksaray, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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