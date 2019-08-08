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Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi

Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden gelinden geriye düğün fotoğrafları ve davetiyesi kaldı Kazada hafif yaralanan ve taburcu edilen kocası ayakta güçlükte durabildiBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu dünya evine giren...

08.08.2019 20:01
Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi
Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi
Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden gelinden geriye düğün fotoğrafları ve davetiyesi kaldı
Kazada hafif yaralanan ve taburcu edilen kocası ayakta güçlükte durabildi
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Yurtsever çiftinin balayı dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Görkemli bir düğünle mutlu bir yuva kuran Bozüyüklü genç çift, Nevşehir'den balayından dönerken içinde bulundukları 26 SA 035 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolunun 33'üncü kilometresinde Abdullah Ayaz yönetimindeki TIR'a çarpıştı. Kazada otomobil sürücü olan Sefa Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi, memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kepen köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada hafif yaralanan ve taburcu edilen Sefa Yurtseven ayakta güçlükte durabildi. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenazede gözyaşları döküldü
Geriye düğün resimleri ve davetiye kaldı
Öte yandan 4 Ağustos 2019 Pazar günü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dünya evine giren çiftten geriye o gün çekilen fotoğrafları ile düğün davetiyesi kaldı.

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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