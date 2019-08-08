Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi

Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildiBalayı dönüşü kazada hayatını kaybeden gelinden geriye düğün fotoğrafları ve davetiyesi kaldıKazada hafif yaralanan ve taburcu edilen kocası ayakta güçlükte durabildi
BİLECİK - Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Yurtsever çiftinin balayı dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi. Görkemli bir düğünle mutlu bir yuva kuran Bozüyüklü genç çift, Nevşehir'den balayından dönerken içinde bulundukları 26 SA 035 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolunun 33'üncü kilometresinde Abdullah Ayaz yönetimindeki TIR'a çarpıştı. Kazada otomobil sürücü olan Sefa Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Merhumun cenazesi, memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kepen köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada hafif yaralanan ve taburcu edilen Sefa Yurtseven ayakta güçlükte durabildi. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenazede gözyaşları döküldüGeriye düğün resimleri ve davetiye kaldıÖte yandan 4 Ağustos 2019 Pazar günü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dünya evine giren çiftten geriye o gün çekilen fotoğrafları ile düğün davetiyesi kaldı.