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Üç ilçenin pazarcı esnafından Tavşanlı Belediyesi'ne tepki

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında pazara alınmayan Emet, Hisarcık ve Çavdarhisar esnafının satış yaptıkları yerlerin de ihaleyle başkalarına satılacak olması tepkilere neden oldu.

13.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:04
Üç ilçenin pazarcı esnafından Tavşanlı Belediyesi'ne tepki
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında pazara alınmayan Emet , Hisarcık ve Çavdarhisar esnafının satış yaptıkları yerlerin de ihaleyle başkalarına satılacak olması tepkilere neden oldu.

Emet, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde yaklaşık 20 esnafın yıllardan beri Tavşanlı pazarında satış yaptığını belirten pazarcı esnafı, "Bizlerin Tavşanlı esnaf odasına ve maliyesine kayıtlarımız mevcut, 15-20 yıldan beri Tavşanlı pazarında satış yapan arkadaşlarımız var. Son dönemlerde Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe belediyeleri geçici bir süre ilçe dışından pazarcı almamaya başladı. Buna bir şey dediğimiz yok. Ancak Tavşanlı Belediyesince bizlere sözlü olarak satış yaptığımız yerlerin 15 Nisan Çarşamba günü ihaleye çıkarılıp satılacağını söylendi. Böyle bir uygulama hiçbir ilçede yok. Yaz kış demeden yıllarca pazarda satış yaptığımız yerlerin ihaleye çıkarılacak olması üç ilçenin esnafının mağdur olmasına neden olacaktır. İstiyoruz ki Korona virüs tehlikesi geçtikten sonra bizler yine eski yerlerimizde satış yapabilelim. Bu uygulamadan bir an önce vaz geçilmesini ve yerlerimizin muhafaza edilmesini istiyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çavdarhisar, Tavşanlı, Hisarcık, Emet, Güncel
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