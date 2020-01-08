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Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Edirne, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:50Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
, ve 'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Göçmen kaçakçılığı" ve "Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Bursa ve İstanbul'da bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan A.F, M.K, E.Y, B.N. ve E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Edirne, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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