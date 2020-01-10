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Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Edirne, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

10.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:18Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
, ve 'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına olan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden M.K, B.N, E.Y, A.E ve E.Ö sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler M.K ve F.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler ve FETÖ şüphelilerinin 2 bin 500-7 bin avro karşılığında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeleri için organizatörlük yaptığı iddia edilen zanlılar, Edirne, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul, Edirne, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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