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Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Edirne, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.

09.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:12Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi
, ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik üç ilde başlatılan soruşturma kapsamında A.E. ve F.N. de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler ve FETÖ şüphelilerinin 2 bin 500-7 bin avro karşılığında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeleri için organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheliler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında dün A.F, M.K, E.Y, B.N. ve E.Ö. belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Edirne, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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