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Üç ildeki taşınmaz ihalelerinde süre uzatımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, Antalya, Aydın ve Niğde'deki toplam 24 taşınmazın satış sürecinde şartname alma ve ihale tarihi süreleri uzatıldı.

21.09.2019 09:04Üç ildeki taşınmaz ihalelerinde süre uzatımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, Antalya, Aydın ve Niğde'deki toplam 24 taşınmazın satış sürecinde şartname alma ve ihale tarihi süreleri uzatıldı.
ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 26 Temmuz'dan itibaren ihale ilanına çıkılan Antalya'nın Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi'ndeki 6, Aydın'ın Didim ilçesi, Didim Mahallesi'nde bulunan 9, Niğde'nin merkez ilçesi, Yeşilburç Köyü'nde yer alan 2 ve Koyunlu Mahallesi'ndeki 7 taşınmazın satışına ilişkin şartname alma süresi 20 Eylül'den 1 Kasım'a ötelendi.
Ayrıca, Antalya ve Niğde'de bulunan taşınmazlar için 24 Eylül olarak belirlenen ihale tarihi 5 Kasım'a, Aydın'daki taşınmazlar için de 26 Eylül olan ihale tarihi 7 Kasım'a uzatıldı.

Antalya, Aydın, Niğde, Ekonomi

Kaynak: AA

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