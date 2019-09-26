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Üç kamu bankası taşıt kredi faizini düşürdü

Üç kamu bankası Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına çekti.

26.09.2019 09:50Üç kamu bankası taşıt kredi faizini düşürdü
Üç kamu bankası Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına çekti.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Buna göre üç kamu bankası Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Kredi limiti binek araçlar için 50 bin TL-120 bin TL, ticari araçlar için 72 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak. Taşıt kredisi faizleri karar şu anda yüzde 1.40 oranında bulunuyor.
(İHA)

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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