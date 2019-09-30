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Üç kamu bankasının taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de dahil oldu

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yüzde 0,49-yüzde 0,69 faiz oranlarıyla vereceği taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı.

30.09.2019 09:40

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen üç kamu bankasının düzenlediği taşıt kredisi kampanyasına son olarak Otokar ve BMC firmaları dahil oldu.

YÜZDE 0,49-0,69 FAİZLE KREDİ VERİLECEK

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. 3 Bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.

KAMPANYAYA KATILAN BÜTÜN FİRMALAR

İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.

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Üç kamu bankasının taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de dahil oldu

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Otokar, Ekonomi, Güncel

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