Üç Kategoride Şampiyonluk

Kaynak: İHA

İstanbul Aydın Üniversitesi; Muaythai, Hentbol ve Snowboard müsabakalarından şampiyonluklarla geri döndü.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organize ettiği ve Antalya'da 24 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) sporcularından Murat Akalan (63,5 kg)'da Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca Muaythai sporcularından Mustafa Muhammet Yiğit (86 kg)'da Türkiye ikincisi, Onur Bilim (81 kg)'da ve 63,5 kg kadınlarda Zeynep Velioğlu üçüncü oldu. Kadınlarda Wai Kru klasmanında İAÜ Kadın Takımı Türkiye üçüncüsü olarak kupa kaldırdı.İAÜ Snowboard'da Türkiye ikincisi olduErzurum Palandöken'de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20 - 24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Koç Spor Fest Kış Oyunları'nda 45 üniversiteden 600'e yakın sporcunun yarıştığı müsabakalarda bireysel olarak İAÜ öğrencileri 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ayrıca Snowboard İstanbul Şampiyonası'nda İAÜ sporcusu Tanzer Pehlivan; İstanbul şampiyonu olarak altın madalya, Meriç Dumlu ise gümüş madalya kazandı.Hentbol'da grup üçüncüsüYapılan tüm müsabakalardan başarıyla dönen İAÜ sporcuları, ÜNİLİG Hentbol karşılaşmalarında da grup 3. olmayı başardı. - İSTANBUL