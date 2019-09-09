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Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı

Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı -Yanan daire kullanılamaz hale geldi Çorlu'da korku dolu anlarTEKİRDAĞ - Çorlu'da meydana gelen olayda üç katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında alev alev yanan daire kullanılamaz hale geldi.

09.09.2019 12:06
Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı
-Yanan daire kullanılamaz hale geldi
Çorlu'da korku dolu anlar
TEKİRDAĞ - Çorlu'da meydana gelen olayda üç katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında alev alev yanan daire kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Cemaliye Mahallesi Şehit Şevket Özmen Sokak üzerinde yer alan üç katlı bir binanın ikinci katında yer alan H.E.'nin ikamet ettiği daireden yükselen dumanları görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de alevlerin yükseldiği daireye hem bina içinden hem de bina içinde müdahalede bulundu. Daireye balkondan giren ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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