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Üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir sokakta, su tesisatından kaynaklanan çöküntü yaşandı.

24.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:18Üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

İZMİR'in ilçesindeki bir sokakta, su tesisatından kaynaklanan çöküntü yaşandı. Olay sırasında kafede oturan ve çukura düşen 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, çukur sabah saatlerinde ekipler tarafından kapatıldı.

Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1445'inci sokak içerisinde dün akşam saatlerinde su tesisatından kaynaklı çökme yaşandı. Sokaktaki kafede oturan 3 kişi, oturdukları sandalyeyle birlikte çukura düştü. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştükleri yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Su tesisatından kaynaklandığı açıklanan çukur sabah saatlerinde çakıl taşları ile kapatıldı.



Sabah, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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