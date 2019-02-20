Üç Kişinin Öldüğü Maden Ocağındaki İş Kazasına Üç Tutuklama

Muğla
'nın Milas
ilçesi Sarıkaya
Mahallesi Yumrutaş
mevkiinde Albit maden ocağında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçme sonrası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Mustafa Ali
Kömürcüoğlu, Serkan
Anar ve Özkan Kömürcüoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün Milas Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından tutuklandı.
Öte yandan çalışmaları sürdüren bilirkişi heyeti hazırlayacakları raporu adli makamlara teslim edecek. - MUĞLA
Sarıkaya,Muğla,Milas
Kaynak: İHA