Üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Emet, Aslanapa ve Şaphane ilçelerinde üç köy ile bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

17.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:11
Kütahya'nın Emet, Aslanapa ve Şaphane ilçelerinde üç köy ile bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Emet, Aslanapa ve Şaphane'de bazı mahalle ve köylerde Kovid-19 vakalarına rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyü, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyü ve Yalnızsaray Mahallesi'nde pozitif vakalar görülmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla üç köy ve bir mahallede başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecek."
Öte yandan, söz konusu yerleşim birimlerinin girişleri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol altına alındı. Üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Aslanapa, Şaphane, Kütahya, Emet, Güncel, Haber

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