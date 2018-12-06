Üç Kuşaktır 5 Metrekarede Ekmek Mücadelesi Veriyorlar

06 Aralık 2018 Perşembe 11:56



06 Aralık 2018 Perşembe 11:56

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ın tarihi Kapalı Çarşısı'nda kebapçılık yapan 2 kardeş, dedelerinden miras kalan 5 metrekarelik dükkanda babalarından öğrendikleri meslekle ekmek paralarını kazanıyor.Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, yaklaşık 85-90 yıldır açık olan dükkanlarında sabahın ilk ışıklarıyla iş başı yapan Kadir ve Mustafa Çokyiğit, 3'üncü kuşak olarak Kahramanmaraşlıların ve turistlerin damaklarını lezzetlendiriyor.Dedelerinden babalarına, babalarından da kendilerine kalan küçük dükkanda adeta omuz omuza veren Çokyiğit kardeşler, sabah erken saatlerde dükkanın kepenklerini açıyor.İlk olarak özenle seçtikleri etleri kesip teker teker şişlere dizen kardeşler, daha sonra kebabın yanına müşterilerine ikram ettikleri salata ve piyazları hazırlıyor. Daha sonra ocağı yakan kardeşler, "Bizim için paradan daha önemli" dedikleri müşterilerinin siparişlerini alıp, onların damaklarını adeta şenlendiriyor.Mustafa Çokyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşıdaki 5 metrekarelik dükkanda 3 kuşaktır kebapçılık yaptıklarını söyledi.Merhum dedeleri ile emekli olan babalarından devraldıkları mesleği ağabeyiyle sürdürdüğünü dile getiren Çokyiğit, "Dedem Bayram Çokyiğit 1963'te kebapçılığa başlamış. Daha öncesinde de bu dükkanda kunduracılık ve çaycılık yapmış. Eskiden burası köy garajıymış. Dedem çaycılık yaptığı dönemde fırından ateş getirtiyor. Burada arkadaşlar arasında kebap yaparken, esnaf 'bizim etleri de pişir' derken, dedem çaycılığı bırakıp kebapçılığa başlıyor. O günden beri de kebapçılığa devam ediyoruz." dedi.Mustafa Çokyiğit, 5 metrekarede 3 kuşaktır ekmeklerini çıkardıklarını belirterek, "Büyük paralarda gözümüz yok, amacımız helal para kazanıp, işimizi düzgün yapmak." diye konuştu.Dedelerinden kalan mesleklerini ömür boyu sürdürmek istediklerini anlatan Çokyiğit, Kahramanmaraş'ın dört bir yanından ve şehir dışından gelen müşterilerinin olduğunu vurguladı.Ağabey Kadir Çokyiğit de ailesinin bu küçük dükkanda 55 yıldır kebapçılık, onun öncesinde de kunduracılık ve ayakkabıcılıkla yaklaşık 85-90 yıldır ekmeğini kazandığını kaydetti.Ellerinden geldiğince işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Çokyiğit, "Kanaatkarlığa önem veriyoruz. Biz müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin 'Yürekten bir eline sağlık, çok güzel olmuş usta' demeleri bizim için paradan daha önemli. Para kazanılır ama birilerinin takdir etmesi daha önemli. Yerimiz 5 metrekare ama çok şükür yüreğimiz de gönlümüz de çok geniş. Müşterilerimiz de yerimiz küçük diye gelmemezlik yapmıyor." şeklinde konuştu.