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Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı

Buckingham Sarayı'nda, NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verilen resepsiyonda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Trump'ın dedikodusunu yaparken kameralara yakalandı.

04.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:11

'nin başkenti Londra'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve düzenlendi. Görüşmede Türkiye'nin S-400 alımı, YPG'nin faaliyetleri ve birçok stratejik konu ele alındı.

Londra'daki NATO zirvesine, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da katıldı. Zirvenin ardından, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından, Buckingham Sarayı'nda, NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna resepsiyon verildi.

İSİM VERMEDEN ALAY ETTİLER

Resepsiyona liderler ve heyetler katılırken, Emmanuel Macron, Boris Johnson ve Justin Trudeau'nun aralarındaki konuşma dikkat çekti. Üç liderin, isim vermeden Donald Trump ile alay ettiği fark edildi. Macron, Trudeau ve Johnson, Trump'ın uzun basın toplantıları ile göz önünde olmaktan keyif alması ile dalga geçti. Üçlü arasında geçen konuşmada Trudeau'nun, Trump'ın, 40 dakika süren basın toplantısı nedeniyle geç kaldığını ve ekibinin çenesinin yerlerde süründüğünü söylediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Zirve öncesinde birbirleriyle atışan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün basın mensupları karşısına çıkarak açıklamalarda bulunması gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı örnek göstererek "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" diyen Macron dün Türkiye'ye suçlamalarda bulunurken ABD Başkanı da S-400 dolayısıyla Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının masada olduğunu duyurdu.

Özellikle Trump'ın uzun süren toplantısı Londra'daki diğer liderlerin gündem maddesi oldu.

Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı

Buckingham Sarayı, Emmanuel Macron, Donald Trump, İngiltere, Politika, Dünya


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