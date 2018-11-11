Bir İneğin Kuduzdan Ölmesi Sonucu 3 Mahalle Karantinaya Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Sarılar Mahallesi, bir ineğin kuduzdan ölmesi üzerine karantinaya alındı. Sarılar Mahallesi ile bu mahalleye komşu olan Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerindeki büyükbaş hayvanlar ile kedi ve köpekler aşılanıyor.

Sarılar Mahallesi'nde 4 gün önce A.B.'ye ait bir ineğin kuduzdan ölmesi yetkilileri harekete geçirdi. Ölen ineğin kuduz olduğu laboratuvar teyidi ile kesinleşirken, Sarılar Mahallesi karantinaya alındı. Mahalleye 2 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklanırken, aşılama çalışması başlatıldı.

"ÇALIŞMALAR İKİ ÜÇ GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri, Sarılar Mahallesi ile çevresinde yer alan Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde aşılama ve ilaçlama çalışması başlattı. Burhaniye Belediyesi de çalışmalara destek oldu. Sarılar Mahallesi'nde 2 aylık karantina uygulanacağını belirten Belediye Veteriner Hekimi Emrah Güleç, "Sarılar Mahallesi'nde bir inekte kuduz tespit edilmesi ile birlikte karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mahallede şüpheli bir şekilde ölen bir ineğin kuduz olduğu İstanbul Pendik Laboratuvarı tarafından tespit edildi. Bunun üzerine arkadaşlar aşılama çalışmalarına başladı. Çalışmalar 2-3 günde tamamlanacak. Çalışmalara belediye olarak bizde destek veriyoruz" dedi. Sarılar, Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde yaklaşık 750-800 baş hayvanın aşılanacağı öğrenildi.