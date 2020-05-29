Üç medrese arasında görkemli Cuma

Sivas'ta 10 haftanın ardından kılınan ilk Cuma namazlarından biri, Selçuklulardan kalma 3 tarihi medresenin arasında kılındı.

Üç medrese arasında görkemli Cuma
29.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:56
Sivas'ta 10 haftanın ardından kılınan ilk Cuma namazlarından biri, Selçuklulardan kalma 3 tarihi medresenin arasında kılındı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta belirlenen kurallar gereği öğle, ikindi ve Cuma namazlarının 29 Mayıs tarihinden itibaren camilerde kılınmaya başlanacağını açıklamasının ardından bugün Sivas'ta 815 noktada belirlenen kurallar çerçevesinde Cuma namazı kılındı.

Tarihi medreselerin arasında Cuma

Sivas'ta en geniş katılımlı Cuma namazı, Selçuklular, İlhanlılar ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıların bulunduğu kent meydanında kılındı. Cemaat, 1271 yılında İlhanlı veziri Şemsettin Mehmet Cüvendi tarafından inşa ettirilen Çifte Minareli Medresesi, Selçuklular döneminde 1. İzzettin Keykavus tarafından 1220 yılında inşa ettirilen Şifahiye Medresesi, Selçuklular döneminde Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından inşa edilen inşa edilen Buruciye Medresesi ve Osmanlı döneminde 1580 yılında inşa edilen Kale Camisinin arasında bulunan geniş meydanda namaza durdu. Cemaat uzun bir aradan sonra toplu Cuma kılabildikleri için duydukları mutluluğu dile getirdi. Bu anlar havadan da görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan’ın mesajı Yunanistan’ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Haberler››Güncel››Üç medrese arasında görkemli Cuma - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:51: Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Haber 13:50: Abdülhamit Han Camiinde 'sosyal mesafeli' cuma namazı - Haber 13:50: Bingöl'de cuma namazı cami bahçelerinde ve terminal alanında kılındı - Haber 13:50: Büyük Çamlıca Camisi'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi - Haber 13:50: Bolu'da, 74 gün sonra ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı - Haber 13:21: Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber 13:05: 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı - Haber 10:58: Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak - Ekonomi 10:32: Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor - Haberler