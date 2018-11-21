Üç Reddedilemez Koku Buldum Uso Cosmetics

Uso Cosmetics bir Türk markası. Yeni koku seçerken aklınızda bulunsun. Sabun kokusu ve neşe yayan W 102 benim favorim. Bayıldım. Ama erotik kokan parfümü de var, huzur ve kimlik yayan kokusu da var. Bir göz atın derim sayfalarına. Sayfalarında parfüm içerikleri ve hammaddeleri konusunda çok hoş açıklamalar var. Yani koklamadan da size kokuyu anlatan tohum, çiçek, kabuk, yaprak gibi malzemeyi bir arada gösteriyorlar. Bu videoda Kadıköy
mağazalarından seçtiğim üç parfümü size anlatıyorum. Kocaman denizler ve kırların kokularını bir şişeye koymuşlar. Sevdim. Burnun anlatması gerekeni hayal gücünüze uygun resimlerle anlatmaya çalıştım. Web adresleri: http://usocosmetics.com/
Videodaki ürünler:
W4 Nude
W51 İris
W 102 Incifer
Huzur
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:46