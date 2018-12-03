Üç Silahşor Balesi İstanbul'da Prömiyer Yaptı!

Çok yoğun bir ilginin olduğu ÜÇ SİLAHŞOR balesi ve esere hayat veren dansçılar, balenin bitiminde coşkuyla, ayakta alkışlandılar.

İş, sanat ve basın dünyasından tanınmış çok sayıda davetli eserin ardından davette bir araya gelerek, eserin dansçı ve yaratıcı kadrosuyla tanışma imkanı buldular.

Eserin senaryo ve koreografisi, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri' nde Yılın Bale - Dans Koreografı ve Yılın Bale - Dans Yapımı ödülünü, V. Murat Balesine yaptıkları koreografileri ile almış Armağan Davran ve Volkan Ersoy' a ait. Eserin müzik düzenlemesi ise aynı zamanda orkestrayı yöneten Bujor Hoinic tarafından gerçekleştirilmiş.

Dekor İsmail DEDE, kostüm Nursun ÜNLÜ, ışık Fuat GÖK imzası taşıyan eserde, bu ilk temsilde D' ARTAGNAN' ı Erhan GÜZEL, ATHOS' u Batur BÜKLÜ, PORTHOS' u Oliver SPENCE ARAMIS' i Mehmet N. ARKAN, CONSTANCE' ı Büşra AY, LORD BUCKINGHAM' ı Olcay TUNÇELİ, MILADY' yi Melike KOPER, KRALİÇE' yi Gizem ATİK TUNCAY, ROCHEFORT' u Ömer ERENLER ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları dans ettiler.

ÜÇ SİLAHŞOR; 4, 6, 18, 20 Aralık 2018, 2, 4 Nisan 2019 tarihlerinde saat: 20.00 de, 8, 22 Aralık 2018 tarihlerinde saat: 16.00 da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde ve 28 Mart 2019 akşamı ZorluPSM – Turkcell Sahnesi' nde perde açmaya devam edecek.

Tarihsel romanları ve oyunlarıyla haklı bir ün kazanan Alexandre Dumas (père) 'nın yükselişinde en önemli role sahip olan "ÜÇ SİLAHŞOR" adlı eserin konusu 16. yüzyıl Fransa'sında geçiyor. Kardinal Richelieu ve XIII. Louis saray entrikalarının, Athos, Porthos, Aramis, d'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarının hayranlık verici bir akıcılıkla anlatıldığı romans tarzındaki "ÜÇ SİLAHŞOR", yazıldığı dönemden bugüne değin değerinden hiçbir şey yitirmedi.