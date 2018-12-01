Üç Silahşor" İstanbul'da İlk Kez Sahnelendi

İstanbul
Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Üç Silahşor" balesi İstanbul'da ilk kez sahnelendi.
Alexandre Dumas'nın unutulmaz eserinden uyarlanan balenin prömiyeri, Kadıköy Belediyesi
Süreyya Operası Sahnesinde yapıldı.
Eserin senaryo ve koreografisi, V. Murat balesindeki koreografileriyle, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bale-Dans Koreografı" ve "Yılın Bale-Dans Yapımı" ödülünü alan Armağan Davran ile Volkan Ersoy tarafından yapıldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Üç Silahşor balesinde yer alan Giuseppe Verdi'nin bestelediği müzikler ise aynı zamanda İDOB orkestrasını yöneten Bujor Hoinic tarafından düzenlendi.
Prömiyer gösteriminde "D'artanyan"ı Erhan Güzel
, "Athos"u Batur Büklü, "Porthos"u Oliver
Spence, "Aramis"i ise Mehmet Nuri
Arkan canlandırdı.
Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan'ın maceraları anlatılıyor Ankara
Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010'da Türkiye
prömiyerini yapan eser, 16. yüzyılda Fransa
'da geçiyor.
Tarihsel romanları ve oyunlarıyla haklı bir ün kazanan Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan "Üç Silahşor", Kardinal Richelieu ve XIII. Louis'nin saray entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarını ele alıyor.
Eserin kadrosunda yer alan Erhan Güzel, Batur Büklü, Olcay Tunçeli, Alican Güçoğlu, Can Bezirganoğlu, Oliver Spence, Mehmet Nuri Arkan, Deniz Özaydın, Çağatay Özmen, Büşra Ay
, Melike Koper, Gizem Atik Tuncay, Onur Tunay, Alkış Peker, Alper Akalın, Beren Öztürk, Güneş Natıroğlu, Berra Şahin ve Ömer Erenler
dönüşümlü olarak temsillerde rol alacak.
İsmail Dede tarafından dekoru yapılan eserin kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını ise Fuat Gök üstlendi.
Üç Silahşor, 4, 6, 8, 18, 20 ve 22 Aralık
ile 2 ve 4 Nisan
2019'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesinde, 28 Mart'ta ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.
Kadıköy Belediyesi,İstanbul
01 Aralık 2018 Cumartesi 21:33