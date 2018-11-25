Üç Ukrayna Gemisi Rus Karasularına Girdi

Rusya
Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna
Deniz Kuvvetlerine ait 2 zırhlı topçu gemisi ile bir römorkörün izinsiz olarak Kerç Boğazı'ndan geçmeye çalıştığını açıkladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, üç Ukrayna gemisinin sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler
Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ederek izinsiz bir şekilde Rusya karasularına girdiği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna'ya ait gemilerin Rus gemilerine çarparak tahrik ettiği de belirtildi. Yaşanan bu gerilimin ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri, iki küçük zırhlı topçu teknesinin ve bir yol römorkörünün Odessa Limanı'ndan Mariupol
Limanı'na taşındığını açıkladı.
FSB ise Ukrayna ile Rus Deniz Kuvvetleri gemileri arasında yaşanan gerilimin fotoğraflarını yayınlayarak Ukrayna'yı saldırganlıkla suçladı. - MOSKOVA
Sabah,Rusya Federasyonu,Ukrayna
25 Kasım 2018 Pazar 12:53