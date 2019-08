Üç ülkenin tarım bakanı, fındık için Ordu'da

Üç ülkenin tarım bakanı, fındık için Ordu 'daTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye tarihinde ilk defa üretici bahçeye girmeden fiyatlar açıklandı""Dünyanın en büyük 5 fındık üreticisinin 3'ü burada""3 bakan olarak her zaman üreticinin yanındayız"ORDU - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu" Ordu'da imzalandı. Ordu'da sahil kesimlerinde resmi olarak 6 Ağustos tarihinde başlayacak fındık hasadı törenine katılmak için Ordu'ya gelen Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davit Ashvili Ordu Büyükşehir Belediyesi meçli salonunda "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu" imzaladı. İşbirliği deklarasyonu, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve fındık alanında işbirliğini geliştirmek, üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak ve fındık alanında daha yakın bir işbirliği geliştirmek, ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amacı ile yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, fındığın önemine değinerek, fındık üreticini memnun etme konusunda her türlü inisiyatifi kullandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarının kendilerini cesaretlendirdiğini, gelecek olan destekle de üreticinin yaklaşık 19 liraya mahsullerini sattığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oluyor. Yani hasattan önce bir ürünün fiyatını açıklıyoruz. Alımıyla ilgili de fiyat yapıcı mekanizmayı ortaya koyuyoruz. Fındıkla ilgili çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmadı. Uluslararası kabuklu meyveler kongresine bakan düzeyinde katılım sağladık ve Türkiye olarak, dünyada üretilen fındığın 3 'te 2'sini üretiyorsak biz bu işlerin içerisinde olacağız, fiyatı da biz yapacağız mesajını verdik. Sadece o mesajı vermeye gittim. Fındık bizim ve Türkiye ekonomisi için çok önemli" dedi."Dünyanın en büyük 5 üreticisinin 3'ü burada" Fındığın tohumdan çatala kadar olan zincirini Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte programlayıp, tek vücut olunmasının önemine değinen Bakan Pakdemirli, "Türkiye bu işte en büyük ama Azerbaycan ve Gürcistan da önemli üreticiler arasında. Dünyada 5 büyük üreticinin 3 tanesi burada. Diğer üreticiler de gelmek isterse onlara da kapımız açık. Bölgesel işbirlikleri önemseme anlamında bu bölgeden böyle bir inisiyatife başlamanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Teknik ekipleri bir araya geldi, ortak çalışmalar yürüttük ve bugün itibari ile karşınıza 3 bakan olarak hazır olarak karşınıza çıktık" şeklinde konuştu."3 bakan olarak her zaman üreticinin yanındayız" İşbirliği deklarasyonunu da açıklayan Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında fındık alanında stratejik işbirliği deklarasyonunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Bu deklarasyonu, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında işbirliğini geliştirmek, üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak. Fındık alanında daha yakın bir işbirliği geliştirmek, ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amacı ile yapmaktayız. Bu deklarasyon, dünya fındık üretiminde en büyük paya sahip ilk 5 ülke içerisinde yer alan 3 ülke olarak omuz omuza, bir arada, fındığın ana vatanında, kültür fındığının dünyaya yayıldığı topraklarda, fındığın üretimini, kalitesini ve verimini arttırmak, hastalık ve zararlılarla mücadele, yeni çeşitlerin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını ortaya koymaktadırlar. 3 bakan olarak her zaman üretenin ve tüketenin yanındayız." Ardından konuşan Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davit Ashvili de imzalanan işbirliği deklarasyonunun faydalı olması temennisinde bulunup, teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından bakanlar arasında hediye takdimi gerçekleşti. .