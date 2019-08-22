Haberler» Ekonomi» Haber

"Uç ve Kirala" kampanyasıyla Budget'tan araç kiralamak yüzde 30 indirimli

"Uç ve Kirala" kampanyası kapsamında, Budget ofislerine gelen müşteriler sadece biniş kartlarını göstererek yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor.

22.08.2019 14:18
"Uç ve Kirala" kampanyası kapsamında, Budget ofislerine gelen müşteriler sadece biniş kartlarını göstererek yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor.
Budget açıklamasına göre, ayrıca ödemesini online olarak gerçekleştirenler de yüzde 30 indirim uygulamasından faydalanabiliyor.
Budget'ın filosunda bulunan en yeni marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler, yurt genelindeki Budget ofisleri, "www.budget.com.tr" internet adresi, "444 4 722" numaralı Rezervasyon Merkezi ile birlikte şimdi Budget WhatsApp Kurumsal uygulamasından da her türlü hizmete anında ulaşabiliyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:20   Rönesans dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi
15:14   BTM girişimcileri Silikon Vadisi'ne gidiyor
15:14   Henkel'in ikinci çeyrekte 5.121 milyar euroluk satış yaptı
15:13   MB - Yurtdışında yerleşikler DİBS sattı, hisse aldı
15:12   Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
15:07   Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
15:05   Sigorta Acenteleri Kurultayı toplandı